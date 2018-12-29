Bitlis Hizan, tarihi eserleri, inanç alanında yetiştirdiği alimleri ve doğal güzellikleriyle son zamanlarda turizmde önemli bir yer edindi.

Havası, suyu, dağları, kışın beyaz, yazın yemyeşil görüntüsüyle "yeryüzü cenneti"ni andıran ilçe, gölleri, nehirleri ve şelaleleriyle çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği başarılı operasyonların ardından huzur ve güvenin hakim olduğu ilçe, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Bu yıl ilçeyi ziyaret eden yaklaşık bin 500 fotoğrafçı, doğal güzellikleri ve benzeri az görülen taş evleri fotoğrafladı.

"Hizan terörle değil, kültürel etkinliklerle anılıyor"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, ilçenin, fotoğraf sanatçılarını cezbeden bir doğası olduğunu söyledi.

Yürütülen başarılı operasyonlarla bölgenin terörden arındırıldığını anlatan Hamitoğlu, "Operasyonların ardından terörün izini silmek için sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya başladık. Fotoğraf yarışmaları, söyleşiler, konserler ve geziler düzenledik. Son yıllarda buraya çok fazla misafir gelmeye başladı. Özellikle düzenlediğimiz yarışmalarla burayı fotoğrafçıların ilgi odağı haline getirdik. Geldiğimiz noktada Hizan'ın hangi köyüne bakarsanız fotoğrafçı dolu. Hizan artık terörle değil, kültürel etkinliklerle anılma başlandı." ifadesini kullandı.

Uzuntaş köyü muhtarı İsa Aydoğdu ise Türkiye'nin farklı yerlerinden ağırladıkları turistleri evlerinde misafir ettiklerini vurguladı.

Turistleri en iyi şekilde karşıladıklarını dile getiren Aydoğdu, "Sadece bu yıl yaklaşık 600 fotoğrafçı köyümüze geldi. Bazıları gelip akşamları köyde kalıyor. Bazıları ise günübirlik gelip gidiyorlar. Fotoğraf çekmeye gelenler eğer geç saate kadar kalırlarsa onları evlerimizde ağırlıyoruz. Onlar da bizden çok memnun oluyor." dedi.

"Fotoğraf açısından malzeme çok fazla"

İzmir'den Hizan'a gelen fotoğraf sanatçısı Selda Çetin de ilçenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.

Bölgenin doğal güzelliklerini fotoğraflamanın mutluluk verici olduğunu aktaran Çetin, "Hizan'ın dağlarında artık silah sesi yok, deklanşör sesi var. Bu çok güzel. Buraya gelmek için cesarete ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. İsteğe ve arzuya gerek var. Buraya tek başıma da geleceğim ve artık otellerde değil evlerin kapısını çalıp evlerde kalacağım. Köylülere söz verdim. Fotoğraf açısından da malzeme çok fazla." diye konuştu.

Kaynak: AA