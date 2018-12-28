Tohma Kanyonu, Malatya'nın Darende ilçesinde bulunuyor. Bölgede aynı zamanda "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesi de yer alıyor.

Tohma Kanyonu'ndaki külliyeyi ziyaret edenler, manevi huzuru ve doğal güzellikleri aynı atmosferde buluyor.

Somuncu Baba Külliyesi'nde, "Allah dostu, gönül ereni" olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin yanı sıra Somuncu Baba Camii, Hulusi Efendi Haziresi, Yeni Cami, Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi, Balıklı Kuyular ve Balıklı Havuz yer alıyor.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluştu

Sarp kayalıklara sahip kanyonun ortasından geçen Tohma Çayı ve ağaçların her mevsim oluşturduğu renkli görüntü, ziyaretçilerini etkiliyor.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif bir rota oluşturuyor.

Kanyonun ortasında bulunan ve yıl boyunca 22 derece olan Kudret Havuzu da farklı zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.

2018'de 700 bin kişiyi ağırladı

Darende Kaymakamı Enver Zengince, Türkiye'nin önemli inanç ve doğa merkezlerinden olan ilçenin bu yıl yerli ve yabancı yaklaşık 700 bin kişiyi konuk ettiğini söyledi.

Kayseri, Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Erzincan'ın ortak noktasında bulunduklarını anlatan Zengince, Darende'nin çok önemli mesire alanlarına sahip olduğunu ve bu sayede de ziyaretçileri ilçeye çektiklerini belirtti.

Zengince, Tohma Kanyonu ve çayının ilçe için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA