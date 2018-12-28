Dünyada en çok rastlanan geyik türü olan kızıl geyiklerin sayısı, Anadolu'da aşırı avlanmayla azaldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Teşkilatı ile üniversiteler, kızıl geyiklere sahip çıkıyor.

Bursa, Eskişehir, Samsun ve İstanbul'da doğal yaşam alanı oluşturulan geyiklerin sayısı hızla artmaya başladı.

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ndeki doğal yaşam alanına 14 yıl önce 10 geyik salınmıştı. Kızıl geyiklerin üremelerinin daha hızlı olduğu ortamda, geyik sayısı 100'e ulaşılmış durumda.

Amaçları kızıl geyikleri doğaya kazandırmak

Uludağ Üniversitesinde görev yapan Doç. Dr. Hüseyin Cihan, hedeflerinin doğaya daha sağlıklı bir şekilde geyikleri kazandırmak olduğunu söyledi.

"Bu hayvanlar vuruluyorlar, öldürülüyorlar. Ne yazık ki nesli tükenme aşamasında. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Üniversite olarak bizim görevimiz kızıl geyikleri doğaya kazandırmak."

72 hektarlık sahada kurulan doğal yaşam alanında, geyiklerin besin ve su ihtiyaçları sağlanıyor.

Kızıl geyikler, soy devamının sağlanması için Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

Haber: Huzeyfe Özdemir