Edirne İstiklal Ortaokulu öğrencileri, Suriye sınırındaki Çobanbey Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlere yazdıkları mektupları göndermek için taşıdıkları Türk bayrakları ve çizdikleri resimlerle Edirne PTT Başmüdürlüğüne geldi.

PTT çalışanları tarafından karşılanan minik öğrenciler, yazdıkları duygu dolu mektupları, sınırda görev yapan Türk askerlerine ulaştırılması için görevlilere teslim etti.

"Mehmetçiklerimiz hedef 'Kızıl Elma' diyerek yola çıktılar"

Edirne İstiklal Ortaokulu Müdürü Yakup Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin her zaman ordusunun yanında ve destekçisi olduğunu söyledi.

Mehmetçiğin geçen yıl Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'yla büyük bir başarı elde ettiğini anımsatan Öz, "Sınır hattına ve sınır ötesine giden Mehmetçiklerimiz bütün sevdiklerini geride bırakarak bizler için, bayrak için, din için, dil için bizleri korumak adına oradalar. Onlar, bizim her şeyimiz. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmamak adına, onlara moral vermek, motivasyonlarını artırmak için birer mektup yazdık. Mehmetçiklerimiz hedef 'Kızıl Elma' diyerek yola çıktılar. Bu vatan durdukça biz bu hedefin peşinde koşacağız." diye konuştu.

Edirne PTT Merkez Müdürü Bülent Yıldız da öğrencilerin mektuplarının kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Bu kocaman yürekli gençlerimizin yaptıkları bu kocaman etkinlik, bizleri çok mutlu ettiler. Geleceğimizin teminatı olduklarını bir kez daha göstermiş oldular." dedi.

"Türk askerine minnettarım"

Suriye'de yaşanan iç karışıklıktan sonra ailesiyle Türkiye'ye sığınan ve Edirne'de öğrenimine devam eden Namat Atmuri, Türkiye'yi çok sevdiğini ifade etti.

Türkiye'de 5 yıldır mutlu bir şekilde yaşadığını vurgulayan Atmuri, "Askerlerimiz sayesinde burada huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Türk askerine minnettarım. Mektubumda, Suriye'den geldiğimi belirttim ve onlara teşekkür ettim. Ailelerine sağ salim kavuşmalarını dileyerek, yeni yıllarını kutladım." şeklinde konuştu.

6. sınıf öğrencisi Tunç Yılmaz Asar ise Türk askerinin, milletin huzuru için mücadele ettiğini dile getirerek, "Onlar bizim için orada savaşıyorlar. Biz burada onların sayesinde rahat uyuyoruz. Onların yeni yılını kutlamak ve moral olsun diye mektup yazdık. Mektubumda 'Tarihimizde hiçbir millet, bizim Türklüğümüze karşı koyamadı ve koyamazlar. Hoş, bir olsalar da koyamazlar' satırlarını yazarak, askerimize destek olmak istedim." dedi.

Necmi Yusuf Ateş de asker selamı vererek, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Öğrenciler mektuplarını gönderdikten sonra PTT önüne çıkarak, hep bir ağızdan Eski Ordu Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA