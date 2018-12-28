Gün içerisinde yapılan yüzlerce sefer, taşınan binlerce yolcu...

Hepsi trafiğe takılmadan gidecekleri yere ulaşabiliyor. Metro, hızlı yolculuk yapmak isteyenler için vazgeçilmez bir imkan.

Londra'da 1863 yılında hizmete giren ve buhar gücü ile çalışan Metropolitan Line sistemi, dünyada şehir içi toplu taşımada trenlerin kullanıldığı ilk yer.

İlk “tam otomatik” metro sistemi Ankara’da

Toplu taşıma özellikle büyük şehirlerde insanların vazgeçilmezleri arasında. Yer altı ulaşımı, şehir içi toplu taşımaların en çok tercih edileni. Türkiye’nin ilk metrosu ise Beyoğlu ile Galata'yı birbirine bağlayan tünelde yapılan sistem. 1875 yılında açılan bu sistem aynı zamanda dünyanın üçüncü yer altı metrosu.

1960’lı yıllarda çalışmaları başlanan Türkiye’nin ilk tam otomatik metro sistemi olan Ankara Metrosu, 28 Aralık 1997 yılında servise başladı.

5 milyondan fazla insanın yaşadığı Ankara’nın, bundan 21 yıl önce açılan ilk metro hattı Kızılay-Batıkent’ti. Bu hattı ilerleyen yıllarda Batıkent-Törekent/Sincan, Çayyolu-Kızılay ve Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi takip etti. Yenimahalle-Şentepe Teleferik Sistemi de raylı sistemlerin arasına 2014’te katıldı.

Bir yılda taşınan yolcu İspanya nüfusunun 2 katı

Gelişen metro hatlarıyla ulaşımda 21. yılına ulaşan Ankara Metrosu’nun raylı sistemlerinin uzunluğu 59 kilometre.

Her gün binlerce insanın istediği yere rahatça ulaşabilmek için tercih ettiği metro, 2017 yılında 96 milyondan fazla yolcu taşıdı. Bu rakam İspanya nüfusunun neredeyse 2 katı. Ayrıca aynı yıl yapılan sefer sayısı 192 bin 28.

Ankara Metrosu, 43 istasyondan oluşuyor ve işletme bünyesinde 78 set tren bulunuyor. Ticari servis işletmesinde genel olarak 2 set trenden oluşan 6’lı tren ile hizmet sunuluyor.

Metroda güvenlik nasıl sağlanıyor?

Ankara Metrosu’nda, sisteminin tamamını kapsayan çeşitli donanımlar ve tasarım özellikleriyle güvenlik sağlanıyor. Telekomünikasyon tesisleri aracılığıyla, sistemin bütün özelliklerini izleyen ve denetleyen geniş kapsamlı bir ağ bulunuyor.

Kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) sayesinde bütün istasyon platformlarının, yürüyen merdivenlerin ve ücret toplama alanlarının izlenmesi mümkün oluyor.

Acil bir durumda, istasyonlardan veya İşletme Merkezinden Genel Anons sistemiyle anons yapılabiliyor. Bunun yanı sıra Denetsel Kumanda ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) ile hatyolu, trafo merkezleri, İşletme ve Bakım Merkezi tesisleri ve yolcu istasyonlarındaki donanımı (duman detektörleri, izinsiz giriş kapı alarmları) sürekli olarak izlenip, denetleniyor.

Güvenlik görevlileri ise istasyonların güvenliğini sağlamaktan sorumlu. Bu görevliler istasyon görevlileri ile birlikte, istasyon işletmesini bütün yönleri ile denetler ve acil durumlarda, tren ve istasyonların boşaltılması dahil olmak üzere bütün faaliyetleri yönlendiriyor. Bütün istasyonlarda, tahliye amacıyla kullanılmak üzere acil durum çıkış kapıları var.

Haber: Gülçin Sakarya, Nurya Yardımcı

Çekim/Montaj: Bertuğ Ulukan