Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinliklerinde üzücü bir olay yaşandı.

"83'üncü Büyük Atatürk Koşusu"nda rahatsızlanan 91 yaşındaki Erdoğan Dulda fenalaştı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en yaşlı lisanslı atleti son röportajını TRT Haber'e verdi.

Yarışmanın sonlarına doğru rahatsızlandı

Erdoğan Dulda da koşuya katılan yüzlerce atletin en yaşlısıydı. Yarışın sonlarına doğru rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Erdoğan Dulda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Birçok spor dalında lisansı bulunan Dulda, Türk bayrağını dünyanın pek çok yerinde gururla dalgalandırdı. Dulda'nın daha önce 45 kez koştuğu Büyük Atatürk Koşusu'na hazırlığı sırasında da TRT Haber yanındaydı.

Haber: Muhammet Ali Pehlivan

Kamera: Ender Bediz, Aykut Çevik