Minik eller, köy okulundaki öğrenciler için emek verdi. Yünlere atılan her ilmek, yürekleri ısıtacak hediyeler haline geldi.

Hediye paketlerine yeni yıl mesajları da eklendi

Manisa Merkez Efendi İlkokulu öğrencileri, "Değerler Eğitimi" dersi kapsamında kardeş okul ilan ettikleri Malatya Darende 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri için sınıflarında örgü ördü.

Atık yoğurt kaplarından hazırladıkları kasnaklarda ilmek ilmek ördükleri 30 parça giyim eşyasını hediye paketi yapan öğrenciler, kardeşlerinin yeni yıllarını kutlayan notlar da yazdı.

"Projenin hedefi kardeşlik ve yardımlaşma duygularını geliştirmek"

Merkezefendi İlkokulu Müdürü Serdar Akbaş, projede hedefin kardeşlik ve yardımlaşa duygularını geliştirmek olduğunu söyledi.

Müdür Serdar Akbaş, öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak örgü yaptıklarını anlattı.

"Tüm öğrencilerimizin katıldığı projede örülen atkı, bere ve eldivenleri Darende'ye gönderiyoruz. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Küçük yaşta yardımlaşma, dayanışma duygusunu geliştirmek için çaba gösteriyoruz."

"Herkes heyecanla projeye sahip çıktı"

Projeden sorumlu sınıf öğretmeni Aynur Çoban, bu fikrin öğrencilerden geldiğini, herkesin heyecanla projeye sahip çıktığını belirtti.

Velilerin de desteğini aldıkları söyleyen Çoban, "Umarım kardeş okuldaki kardeşlerimiz hediyelerimizi kullanırlar çünkü her şey el emeği göz nuru" dedi.

Kaynak: AA