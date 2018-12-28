Özellikle son yıllarda yaşanan hızlı nüfus artışıyla birlikte, katı atıklar ciddi sorun oluşturuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de bu soruna, geliştirdikleri farklı yöntemlerle çözüm bulmaya çalışıyor.

"Sıfır Atık Projesi"ne destek

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Emel Kıraç, belediye olarak çevre projelerine ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Kıraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, belediye binasında atıkların türlerine göre ayrı toplanması için her kata farklı renklerde konteynerler yerleştirildi. Böylece atıklar ekonomiye tekrar kazandırılacak.

"Yaklaşık 2 ay içinde 800 kilogram organik atık topladık"

Emel Kıraç, temizlik personelinin toplanan atıkları raporladığını, ağustos ayından bu yana 47 bin ton atık topladıklarını anlattı.

"Doğal kaynaklarımızı tekrar kullanmak adına bu projeye çok sıkı sarılmamız gerekiyor. Bu ciddi bir rakam ve bu atıkların hepsi ekonomiye geri kazandırılmış durumda. Belediye olarak farklı çalışmalara da imza atıyoruz. Proje kapsamında organik atıkların da geri dönüştürülmesi çok önemli. Biz de belediye olarak kendi idari binamızda ve sosyal tesislerimizde oluşan organik atıkları ayrı topluyoruz, özellikle çay ve kahve atıklarını. Bu atıkların hepsini kompost ünitesinde, toprak zenginleştirme malzemesi haline getiriyoruz. Yaklaşık 2 ay içinde 800 kilogram organik atık topladık ve bundan 200 kilogram kompost elde ettik. Bu rakam işin boyutunun anlaşılmasını sağlayabilir."

Hizmet binası ve sosyal tesislerden toplanan organik atıkları çöpe atmak yerine organik gübre haline getirdiklerini belirten Kıraç, bunu da park ve bahçelerde kullandıklarını söyledi.

"Mekanik Biyolojik Ayırma Tesisi" kurulacak

Emel Kıraç, projenin bir diğer ayağının da katı atık düzenli depolama alanının girişine "Mekanik Biyolojik Ayırma Tesisi" kurulması olduğuna dikkat çekti.

"BM Kalkınma Programı'ndan (UNDP) alınan 7 milyon 600 bin avro hibeyle kurulacak günlük 500 ton atığın işleneceği tesisin, fizibilite çalışmaları devam ediyor."

Çöpler elektriğe dönüşecek

Kıraç, tesisin bir yıl içinde devreye girmesinin planlandığını, kaynağında ayrıştırılamayan ve çöp kamyonlarıyla sahaya getirilen atıkları, tam otomatik bir sistemle ayrıştırmaya tabi tutacaklarını ifade etti.

"Sistem kağıt, metal, plastik gibi malzemelerin ayrıştırılmasına dayanıyor. Bu malzemeleri ayrıştırdıktan sonra organikler ayrı bir üniteye, yine ekonomik değeri olan ancak ayrıştırılamayan malzemeler farklı bir üniteye gidecek. Organik malzemelerden gaz elde edeceğiz, bunu da elektriğe dönüştüreceğiz. Üniteden çıkan malzeme de yine toprak zenginleştirme için kullanılacak. Geri kazanamadığımız ama kalorifik olarak değeri olan atık grubumuzu da işleyerek, çimento fabrikalarına yakıt olarak gönderilmesini planlıyoruz. Projemiz etap etap kurulacak bir proje. İlk etapta şehrin atıklarının 4'te 1'i bu sistemle ayrıştırılacak. Mekanik Biyolojik Atık Ayırma Tesisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca belirlenen 2023 yılı hedefine çok daha erken ulaşmayı planlıyoruz."

"Gaziantep Kart" atıklarla puan dolacak

Emel Kıraç, kısa süre önce İstanbul'da devreye giren atık otomatlarını Gaziantep'te de yaygınlaştırmak için çalışmaların sürdüğünü, cihazların teminine başladıklarını söyledi.

Belediye olarak 2014 yılından beri ilkokul ve anaokulu öğrencilerinde çevre bilinci oluşturmak için eğitimler verdiklerini ve 170 bin öğrenciye ulaştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA