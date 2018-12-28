İstanbul'da Kadıköy Yeldeğirmeni’nin her sokağı renkli ve buram buram tarih kokuyor. Uzun Hafız Sokağı bunlardan yalnızca bir tanesi.

Sokağa girdiğinizde göze ilk Ecevit Çalışkan ve ailesinin yaşadığı tarihi bina çarpıyor. Nedeni, Çalışkan ailesinin yaşadığı binanın dışının oyuncaklarla kaplı olması.

Ecevit Çalışkan 44 yaşında. Doğma büyüme Yeldeğirmeni sakini. Çocukluğunda hiç oyuncağı olmamış. Bu nedenle oyuncaklar onun hayatında özel bir yere sahip.

Ecevit Çalışkan’ın evi süsleme hikayesi, nakliyecilik yaparken taşınan bir arkadaşından istediği pelüş bir ayıyı binanın dışına asmasıyla başlamış.

Sonra hem mahalleli, hem de semti dolaşanların hediye ettiği oyuncaklar, binayı renklendirmiş.

Bina, Kadıköylülerin hafızasında artık “oyuncaklı ev” diye yer etmiş durumda.

Gezginler uğramadan geçmiyor

Kadıköy’ün en renkli yapıları arasında yer alan bina ziyaretçi akınına uğruyor.

Binanın sosyal medyada paylaşılması da ününü semt dışına taşımış. İstanbul’un diğer ilçelerinden hatta farklı şehirlerden evi görmeye gelenler var. Ecevit Çalışkan’ın kapısını çalıp fotoğraf çektiriyorlar.

İsteyene hediye ediyor

Binanın dışında asılı oyuncakların hiçbiri kalıcı değil. Ecevit Çalışkan, asması için sürekli yeni oyuncakların kendisine ulaştırıldığını anlatıyor. Bu oyuncaklardan isteyen olursa da seve seve verdiğini söylüyor.

Haber: Serhan Sevin

Kamera: Serhan Sevin, İlyas Umut Özacar

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek