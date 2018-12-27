İstanbul sokaklarını sirenleriyle inleterek göreve giden itfaiyeciler, sadece yangınlara müdahale etmiyor. Deprem, sel, mahsur kalma gibi pek çok olayda da itfaiye ekipleri devreye giriyor. İtfaiyenin tüm bu saydıklarımızın dışında bir görevi daha var: Zor durumda kalan hayvanların yardımına koşmak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bu konuda da başarılı kurtarma operasyonları gerçekleştiriyor. İtfaiye ekiplerinin bir hayvanı kurtarması ortalama 25 dakika sürüyor. 2018’de 17 bin 331 hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kediler başta geliyor

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı hayvanların başını kediler çekiyor. Sadece son 1 yılda 13 bin 91 kedi kurtarıldı. Kurtarma operasyonları genellikle çatıya ve ağaca çıkıp inemeyen ya da araç motorlarına giren kediler için yapıldı.

Hayvan kurtarmada ikinci sırayı kuşlar aldı. 2018’de 3 bin 157 kuş mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Gelen kuş ihbarlarının çoğu, apartman boşluğuna düşen martılara ya da tel örgülere sıkışan kuşlara yönelikti.

Kartal da kurtarıldı iguana da

Üçüncü sırayı ise insanların can dostu köpekler aldı. İstanbul’da son 1 yılda kafasını teneke, bidon, demir parmaklıklar gibi yerlere sıkıştıran 983 köpek kurtarıldı. Sadece kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların değil, inek, at gibi büyük hayvanların da yardımına koşuldu.

İtfaiye ekiplerinin kurtardıkları arasında günlük hayatta çok sık rastlanmayan ilginç hayvanlar da var. Örneğin ağaca kaçan iguananın ve bir binaya sıkışıp kalan kartalın imdadına yine itfaiye yetişti. İtfaiye ekipleri tüm bunların yanı sıra yılan gibi tehlikeli olabilecek hayvanlara da müdahale ediyor. Mesela eve giren bir yılan, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden çıkarılabiliyor.

Yıl boyunca binlerce hayvan kurtarma operasyonu gerçekleştiren tecrübeli itfaiye ekiplerinden bir öneri de var. Zor durumda kalan hayvanlara yardım etmek isteyenlerin, itfaiyeye başvurmadan da çözüm yolu bulabileceklerini söylüyorlar. Örneğin ağaca veya çatıya çıkan bir kedi, eğer patileri bir yere sıkışmamışsa bir kase süt ya da bir miktar yiyecek yardımıyla aşağı indirilebilir.

Haber: Mine Yagıcı Çiftci

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu