Çorum Belediyesi, soğuk hava şartlarında sokaklarda yaşamak zorunda kalan sahipsiz kedi ve köpeklere yardım eli uzattı.

Son yılların en yoğun kar yağışının görüldüğü kentte, kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi buldu. Ayrıca hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bugünlerde sokakta yaşamak zorunda olan hayvanlar, hem soğuk havadan hem de açlıktan etkilenerek telef olma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Sokak hayvanlarına sıcak bir ortam sağlanıyor

Belediye Başkanı Zeki Gül'ün talimatıyla harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının kış şartlarında mağdur olmaması amacıyla çalışma başlattı.

Kentin muhtelif bölgelerinde park ve bahçeleri dolaşan ekipler, başıboş sokak hayvanlarını toplayarak Bahabey Çamlığı'ndaki Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'ne götürüyor.

Burada klima ısıtmalı konteyner barınaklarda misafir edilen sokak hayvanlarının hem bakımı ve tedavileri yapılıyor hem de sıcak bir ortamda beslenmeleri sağlanıyor.

Kentte son iki günde park ve bahçelerde bulunan çoğunluğu sahipsiz kedi, köpek, at ve eşekten oluşan 10'a yakın hayvan barınağa götürüldü.

Olumsuz hava koşullarına karşı tüm tedbirler alındı

Gül, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını yılın 365 günü 24 saat esasına göre sürdürdüklerini, bu konuda örnek çalışmalar yapan bir belediye olduklarını söyledi.

Önceki akşam itibarıyla kentte ciddi kar yağışı başladığından bahseden Gül, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tüm tedbirleri aldıklarını, sorun yaşamadan gerekli müdahaleleri yaptıklarını anlattı.

"Sadece insanların değil bize emanet olan sokaktaki hayvanlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması, varsa barınağa götürülmesi gereken kedi, köpek gibi hayvanlarımızın kontrol altına alınmasını sağladık."

Hayvan barınağında 18 klimalı kulübe bulunuyor

Gece yarısından sonra kendisinin de yol ve parklarda vatandaşların şikayetleri nedeniyle sokak hayvanlarıyla ilgili sorunları yerinde kontrol ettiğini anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız yol ve parklarda gördükleri sahipsiz hayvanları alarak barınağa götürdü. İnternet ortamından ve sosyal medya hesaplarımızda telefon numaralarımızı paylaşarak, vatandaşlarımızdan da gördükleri sokak hayvanlarını bizlere bildirmelerini istedik. Gelen ihbarlara göre hayvanlarımızı alarak klimalı barınağımıza götürdük. Hem tabiatın zor şartlarından kurtardık hem de beslenmelerini sağladık. Vatandaşlarımız bizleri aradığında nasıl belediye hizmetlerinde anında müdahale ediyorsak, bize emanet olan dilsiz canlıları da elimizden geldiğince koruma altına alma gayretlerimiz devam edecek."

Hayvan barınağında 18 klimalı kulübe bulunduğunu ve sokak hayvanlarına en güzel şekilde bakıldığını vurgulayan Gül, vatandaşları hayvanlar için daha duyarlı, daha merhametli ve daha yardımsever olmaya davet etti.

Kaynak: AA