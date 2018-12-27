Yasin Büyüksanık, serebral palsi hastası. Bazı bedensel engelleri var. Ancak bunlar yaşam sevincine engel değil.

Yazmak ise, Yasin için bir tutku. "Ayaksız Ayakta Kalma" ve "Gönül Dili" adlı 2 kitabı var. Şimdi 3'üncüsünü yazıyor.

Yasin Büyüksanık, yeni kitabının adını "İçimdeki Fısıltılar" koymak istediğini söyledi.

En büyük hayali oyuncu olmak

Yasin, "Ben oynarken o kadar mutlu oluyorum ki... Çünkü oynarken başka bir karakteri canlandırmak, başka kişiyi oynamak... O kadar mutlu oluyorum ki... Kendimi özgür olarak hissediyorum" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Cengiz Çabukoğlu, Yasin'i 3 kez ameliyat etti. Aralarında 8 senedir devam eden bir dostluk var.

Cengiz Çabukoğlu, "Bu hastalarda en önemli şey, sosyal hayattan bağlantılarının kopmaması. Bunun için ailesi, biz hekimler, tüm çevremiz ve devletimiz herkesin katkıda bulunması lazım" diye konuştu.

Yasin Büyüksanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini de unutmuyor. Ameliyat için bir miting sırasında istediği yardım, 24 saat içinde sağlanmış.

Muhabir: Bahar Toprak

Kamera: Muratcan Reyhan