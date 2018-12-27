Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde, çeşitli nedenlerle okul hayatına ara vermek zorunda kalan, ergenliğin getirmiş olduğu sorunlarla başa çıkmakta zorlanan 11-18 yaş aralığındaki çocukların sosyalleşmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Uzman personel tarafından saha çalışmaları sonucu belirlenen çocuklar, mülakat sonrası oryantasyon için merkeze kabul ediliyor.

Buradaki atölyelerde 1 yıl boyunca mesleki eğitim verilen çocuklar, ayrıca psikolojik danışmanlık hizmeti de alıyor ve hobi faaliyetlerine katılıyor.

Birçok başarı hikayesi var

Sosyal problemler ve çeşitli sebeplerle eğitimine ara veren gençlere eğitim hizmeti sunulan Beyaz Kalpler Eğitim ve Geliş Merkezinde birçok başarı hikayesi var.

Çeşitli sebeplerle lise eğitimini bırakan Kadir Külahçıoğlu'na psikolojik danışmanlık, rehberlik, değerler eğitimi, sosyalleşme, mesleki yeterlilik kurumsal disiplin ve öz disiplin becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim verildi.

Daha sonra Pano Montörlüğü Atölyesinde eğitim alan Külahçıoğlu, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak kısa bir süre sonra İzmit'te özel bir firmada işe başladı.

İş hayatında kendini ustasının yanında geliştirmeye devam eden Külahçıoğlu, "Üzerimde emeği olan Beyaz Kalpler'deki hocalarıma ve bu projeyi bizlere kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA