Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nin maskotu haline gelen "Şanslı" adlı kedi, bahçede, koridorlarda ya da pencere önlerinde duruyor.

6 yaşındaki kedi, geçirdiği zor günlerden sonra üniversite kampüsünde rahat bir yaşama kavuştu. O sebeple de ona "Şanslı" dediler.

Ağırlığı 8 kiloya çıkan ve kendini sevdirmeye meraklı kedinin beslenmesine ayrıca dikkat ediliyor.

"Şanslı'nın çok ikonik bir oturuşu var"

ÇOMÜ Öğretim Üyesi Dr. İhsan Erkoç, "Aslında 100 imzalık olsun diye başlattık. Hani bir heykeli yapılsın, fakülteye konulsun... Şanslı'nın çok ikonik bir oturuşu var. Umarım bir heykeli yapılır" dedi.

Kadıköy'de heykeli yapılan "Tombili"yi çağrıştıran duruşu ile, "Şanslı" için de benzer bir talep gündeme geldi. Heykelinin yapılması için imza kampanyası başlatıldı. Talep sadece heykelinin yapılmasıyla da sınırlı değil.

Öğretim üyeleri ve öğrenciler, fakültenin girişine de "Şanslı Kapısı" adının verilmesini istiyor.

İmzalar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne teslim edilecek.

Haber / Kamera: Altuğ Acer