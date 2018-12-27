Okulun farklı noktalarına yerleştirilen dilek kutuları, hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Van Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, isteklerini, hayallerini yazıp idare tarafından hazırlanan kutulara bırakıyor.

Rengarenk macaron'larla ağızlar tatlandı

İdareciler, öğrencilerin kutulara attıkları istekleri ay sonunda okuyarak, uygun isteklerin yerine getirilmesini sağlıyor.

Öğrenciler farklı farklı isteklerde bulunurken, son olarak öğrencilerden Sarya Borak'ın macaron tatlısı dileği yerine getirildi.

Okul yönetimi ile gönüllü bir velinin girişimleri sonucu Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (DOĞAPAFED) tarafından söz konusu tatlı hazırlandı.

DOĞAPAFED Van Şube Başkanı Sinan Pulat'ın hazırladığı tatlı, okula götürülerek tüm öğrencilere ikram edildi.

"Küçük bir dilek, mutlu bir yürek"

Okul Müdürü Seyithan Ekinci, okul olarak "Küçük bir dilek, mutlu bir yürek" projesini başlattıklarını söyledi.

"Bu dilek kutularına çocuklarımızın dileklerini atmalarını istedik. Bazen çocukların anne, babalarına ve öğretmenlerine anlatamadıkları durumlar oluyor. Çocuklarımızın bunları bizimle paylaşmasını istedik, yüreklerine dokunmak istedik. Çocuklarımız isteklerini bu şekilde yazsınlar, biz bunu dikkate alalım ve hayata geçirelim istedik."

Kaynak: AA