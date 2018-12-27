Giresun'da yaşayan ve okumayı çok seven Ahmet Ali Demirel'in, evi ile Güce ilçesinin merkezindeki gazete bayi arasında yaklaşık 4 kilometre mesafe bulunuyor.

Her gün öğle saatlerinde evinden çıkan Ahmet Ali Demirel, yolu 1,5 saatte yürüyerek ilçe merkezine ulaşıyor. Tek olan gazete bayisindeki gazeteleri inceleyen Demirel, akşamüstü yine yürüyerek evine dönüyor.

"Okumayı çok seviyorum"

Ahmet Ali Demirel, çocukluğu ve gençliğinde Türkiye ile dünyadaki gelişmeleri sadece gazetelerden takip ettiklerini söyledi.

Demirel, önce radyo, ardından televizyonun çıktığını ancak gazetelerden hiç vazgeçmediğini anlattı.

"Okumayı çok seviyorum ve bu nedenle gazete okuma alışkanlığımdan teknolojik gelişmelere rağmen vazgeçmedim. Yurt içi ve dışındaki gelişmeleri her gün yazılı basından takip ediyorum."

Gazetelere ulaşma heyecanı onu ayakta tutuyor

Ahmet Ali Demirel, Güce'de tek gazete bayi bulunduğunu ve buraya ulaşmak için 4 kilometre olan yolu katettiğini belirterek, "Düzenli olarak kent merkezine gazete okumak için gidiyorum. Dik, yokuş, engebeli ve zorlu coğrafyadaki yolu büyük bir aşkla katediyorum. Gidiş dönüş yaklaşık 8 kilometrelik yolu yürüyorum" dedi.

Zaman zaman geçen araçların kendisini ilçe merkezine kadar götürmek istediklerini ancak yürüme alışkanlığından vazgeçmemek adına bu teklifleri geri çevirdiğini söyleyen Demirel, yalnızca çok kar yağdığı dönemlerde ilçe merkezine gidemediğini anlattı.

Ahmet Ali Demirel, hiç yorgunluk hissetmediğini, gazetelere ulaşma heyecanının kendisini ayakta tuttuğunu vurguladı.

Allah'ın insanlara ilk emrinin "Oku" olduğunu ve bu emri yerine getirmek için çabaladığını belirten Demirel, gençlere okuma azmiyle örnek olmaya çalıştığını anlattı.

Kaynak: AA