Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 20 yıl önce kurulan Yosun İnceleme Merkezi, farklı bir çalışmaya imza attı.

Merkezde, deniz ve tatlı su kaynaklarında bulunan 3 bin 700 yosun incelendi.

Celal Bayar Üniversitesi Prof.Dr.Ergün Taşkın, "Buradaki amacımız Türkiye'den ve farklı ülkelerin denizlerinden toplanmış olan bu yosunların gelecek nesillere 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl sonra saklayarak onlara aktarmayı düşünüyoruz" dedi.

Yosunlara Türkçe isim

Cumhurbaşkanlığının destek verdiği çalışmalar, "Türkiye Su Yosunları Listesi" adıyla bir kitapta toplandı. Çalışmalar kapsamında su yosunlarına Türkçe isimler verildi.

Ergün Taşkın, "Şu an baskı aşamasındadır. Türk Türkiye sularında Hem denize hem tatlı sularda 3 bin 700 tür su yosunu belirlenmiştir. Bu kitapta ilk kez tüm dünyada olmak üzere bütün su yosunlarında Türkçe isim verilmiştir. buradaki amacımız halkımızın anlayabileceği dilde bu su yosunlarının anlaşılabilir olmasını sağlamaktır. " diye konuştu.

25 akademisyen tarafından hazırlanan kitap, 2019 yılında piyasada olacak.

Kaynak: TRT Haber