Her yanında tarih ve kültür mirası taşıyan Edirne'de, bazı günler güneş batarken bulutların arasından kırmızının onlarca tonu çıkıyor.

Şehrin simgesi Selimiye Camii de gün batımında ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Kubbe ve şerefelerinin ışıklandırmasıyla zifiri karanlıkta da kentin ortasında parlayan Selimiye Camii, hem ibadet hem de ziyarete kapılarını 24 saat açık tutmaya devam ediyor.

Selimiye ile altın üçgende yerini alan Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami de özellikle fotoğraf sanatçılarının gün batımıyla aynı karede buluşturmaya çalıştırdığı diğer kültürel miraslar arasında yerini alıyor.

Tunca ve Meriç nehirleri üzerinde bulunan tarihi köprüler de gün batımında hayran bırakıyor.

Kaynak: AA