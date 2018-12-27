Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğündeki 61 yıllık emektar itfaiye aracı, orijinalliği korunarak araç parkında bekletiliyor.

Bugüne kadar onlarca yangına müdahale edilen, 6 yangın hortumu takılabilen, kullanıldığı dönem yol ve çiçek sulamasında da faydalanılan itfaiye aracı, 15 yıldır araç parkında bekletilmesine rağmen bakımı aksatılmıyor.

İtfaiye Müdürü Beynur Ayten, 1990 yılında Zile İtfaiyesinde şoför olarak işe girdiğini, ilk kullandığı aracın 1957 model itfaiye aracı olduğunu belirtti.

Yaklaşık 5 yıl şoför olarak çalıştığını anlatan Ayten, göreve başladığında direksiyonuna geçtiği, pek çok yangına müdahale ettikleri aracı, itfaiye araç parkı yenilendiği için 15 yıldır kullanmadıklarını ancak eskimesine de müsaade etmediklerini söyledi.

"Gözümüz gibi baktığımız araba"

Beynur Ayten, "1990 yılında işe başladığım zaman bana 1957 model itfaiye aracını verdiler. Yaklaşık 5 yıl kullandım. 61 yıllık itfaiye aracımızın orijinal hali bozulmadı. Gözümüz gibi baktığımız araba. Zile itfaiyesinde 35 personel görev yapıyor. Onlar da emektar itfaiye aracına özen gösteriyor" dedi.

Aracın çalışır durumda olduğunu vurgulayan Ayten, ihtiyaç doğduğunda aracı kullanabileceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA