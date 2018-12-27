Venezuela'da yaşayan profesyonel dansçı Iraly Yanez, 8 yıl önce yaşadığı kazada omurgasını kırdığı için yürüyemiyor.

Yaşadıklarından sonra yılmayan genç dansçı, tekerlekli sandalyesinde kariyerini yeniden eski haline getirmeyi umuyor.

Down sendromlular, görme engelliler, serebral palsi hastaları...

Venezuela'nın başkenti Caracas merkezli bir dans şirketi, farklı engellere sahip insanları bir araya getiriyor. Yaşadıkları tüm engellere rağmen dans tutkusunu sürdüren 50 genç, ülkesine umut oluyor.

Yanez ise bu gruba 3 ay önce katıldı ve kısa bir sürede kendini geliştirerek dans grubuyla beraber 1 saatlik şovda sahne aldı.

Gösteri sırasında engelli dansçılar, sanatın hiçbir engel tanımadığını göstermek için profesyonel dansçılar ile birlikte performans sergiledi. İzleyicilerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Bacaklarında hareket kabiliyeti kısıtlı olan dansçılar ise sahne şovundan sonra koltuk değneklerini havaya kaldırdı.

Gökyüzünde uçabilecek

Dans şirketinin direktörü Alexander Madriz, "Dans etmek tamamen tutkuyla ilgilidir. Olanaklarından yararlanmalı ve duygularını ifade etmek için vücudunu kullanmalısın" dedi.

Madriz 20 yıl boyunca engelli dansçılarla çalıştı ve engelli insanların yaşadığı sayısız engelin üstesinden gelmelerine yardımcı oldu.

Yanez, dansın hayatını değiştiren kazayı unutmasına izin verdiğini ve gökyüzünde uçabileceğini hissettirdiğini söyledi.

2019 yaklaşırken, Yanez daha fazla gösteriye katılmayı dört gözle beklediğini dile getirdi.

Kaynak: Associated Press