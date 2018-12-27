Abdüssettar Yarar, bir otelde düzenlenen Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Değerlendirme Toplantısı'nda, Şeb-i Arus etkinliklerini dolu dolu geçirdiklerini ifade etti.

Etkinlikler kapsamında, 3 bin 766 program gerçekleştirdiklerini belirten Yarar, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 7-17 Aralık tarihlerinde hafta içi akşam 11 adet ve hafta sonları gündüz ise 4 adet Mevlevi Ayin-i Şerif'i icra edilmiştir. Bu sene Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Abdülbaki Nasır Dede'nin Acembuselik Mevlevi Ayin-i Şerif'i de icra edilmiştir. 17 Aralık hariç Mevlana Kültür Merkezi'nde icra edilen ayin-i şerifleri 38 bin 222 kişi izledi. 17 Aralık'ta yapılan ayin-i şerif ise 9 bin 500 kişi tarafından izlenmiştir."

Yarar, "Hazreti Mevlana'yı Anma Etkinlikleri ülkemizin en köklü etkinliği olarak günden güne uluslararası arenada daha çok ilgi görmektedir. Bu kapsamda, on gün boyunca düzenlediğimiz etkinlikleri yerli ve yabancı 200 bin kişi izlemiştir. Yine 13 büyükelçi de etkinliklere katıldı. İnternet üzerinden yaptığımız bilet satış rakamlarına göre Mevlana Kültür Merkezi ile Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki Ahmet Özhan konseri ve Mevlevi Mukabelesi'ni 47 bin 722 kişi izledi. Yani yüzde 99 dolulukla etkinliklerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Biletler 672 acente aracılığıyla satıldı

Etkinlikler için 672 acente aracılığıyla bilet satıldığını vurgulayan Abdüssettar Yarar, şunları söyledi:

"7 Aralık'taki Selam Vakti Yürüyüşü ve Nevbe Merasimi'ne 3 bin, 17 Aralık’ta Hazreti Mevlana huzurunda yapılan Dua Merasimi'ne 27 bin kişi katılmıştır. Türbeönü Buluşmaları Çadırı'nda çocuklar için yapılan etkinliklere ilköğretim okullarından gelen 600 öğrenci katılmış, yine çadırda müzik dinletileri ile tasavvuf konulardaki sohbetlere de 30 bin kişi katılmıştır. Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki Şehram Nazıri konserine ise bin 850 İranlı katılmıştır. Sanatocağı Mevlevihane sunumlarını 17 bin kişi izlemiş, 7-17 Aralık tarihlerinde Mevlana Kültür Merkezi'nde açılan sergiler de 20 bin kişi tarafından gezilmiştir."

Kaynak: AA