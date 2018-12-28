Her yeri minareler ve kubbelerle çevrili olan İstanbul'un yedi tepesi, günümüz tarihi yarımadasında, geçmişin surları içerisinde kalan 7 bölge.

Bu 7 tepenin en meşhuru ise yüzyıllarca şehrin kamusal merkezi olan Topkapı Sarayı'nın da bulunduğu Sarayburnu Tepesi.

Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii ise bu tepeden şehrin silüetini çizen en güzel tarihi yapılardan sadece birkaçı.

Çemberlitaş, Süleymaniye, Fatih tepeleri

İstanbul'un tepelerinden ikincisi ise adını Roma'dan getirilen taş sütundan alan Çemberlitaş Tepesi. Barok tarzında inşa edilen Nuri Osmaniye Camii ise Osmanlı'nın tepeye inşa ettiği eşsiz bir eser. Dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı, bu tepeye damga vuran tarihi yapı.

Tarihi yarımadadaki üçüncü tepe ise Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii ile bezediği, Süleymaniye Tepesi. Beyazıt Camii, İstanbul Üniversitesi ve Beyazıt Kulesi de bu tepenin diğer anıtsal yapıları.

Yedi tepenin dördüncüsü Fatih Tepesi. İstanbul'un fethinden sonra inşa edilen Fatih Külliyesi, buradan Haliç'te batan güneşin kızıl akislerini izliyor.

Belediyenin ambleminde 7 tepenin simgesi bulunuyor

Eski kentin beşinci tepesinde ise Yavuz Sultan Selim Camii yükseliyor. Altın Boynuz da denilen Haliç'e hakim Yavuz Selim Tepesi'nin yamacında kızıl bir kayayı andıran Rum Lisesi bulunuyor.

Kentin altıncı tepesi Edirnekapı ise uzun yıllar payitahtın güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip oldu.

Yedi tepenin sonuncusu ise Haseki Sultan Camii ve külliyesi ile süslenmiş olan aynı zamanda kentin en eski semtlerinden birine ev sahipliği yapan Kocamustafapaşa Tepesi.

Tarihi Yarımada'daki 7 tepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ambleminde yer alan 7 küçük üçgen ile simgeleniyor.

Haber: Tuğba Tok

Kamera: Samet Gençtürk