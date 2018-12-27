Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Değerler Hareketi Projesi'ne destek olmak isteyen Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, çevre bilinci ve tüketimle ilgili proje hazırladı.

Öğrenciler "Yere Bak Geleceği Gör" projesi kapsamında, tasarruf, bilinçli tüketim ve çevre temizliğine dair sözleri, öğretmenleri eşliğinde boyalarla kentin en işlek caddelerinde kaldırımlara yazdı.

Öğrenciler, projeyle temiz bir dünya, temiz bir Afyonkarahisar için herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Öğrenci ve öğretmenlerin sokaklara taşıdığı tasarruf ve temiz çevre hareketi, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni ile karşılandı.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Sinem Özbudak, tasarruf bilincinin küçük yaşlarda oluşması gerektiğini vurguladı.

Proje hakkında bilgi veren Sinem Özbudak, şunları söyledi:

"Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, dünyamızın hızla kirlenmesi bizi bu projeye yöneltti. Hem bu konularda bir duyarlılık yaratmak hem de öğrencilerimizin bu bilinci yaşayarak edinmesi amacıyla Afyonkarahisar sokaklarını renklerimiz ve sözlerimizle donattık. İlk aşamada sadece en işlek caddeleri seçmiş olsak da projemiz boyunca ulaştığımız sokakları ve insanların sayısını arttırmayı hedefliyoruz."

Öğretmen Mehmet Katrancıoğlu da birçok kişinin projeye destek olmak için yardım teklif ettiğini, esnafın dükkanlarının önüne de bu yazılardan yazılmasını kendilerinin talep ettiğini belirtti.

Kaynak: AA