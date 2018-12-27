Şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe bir tesis...

Bursa'nın İznik ilçesinde inşa edilen "Bungalov Evleri İznik Eko Turizm Tesisleri", Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile projelendirilerek hayata geçirildi.

1,5 milyon liraya mal olan tesis, İznik’i kuş bakışı gören nadir bölgelerden olan Katırlı Dağları eteklerinde kuruldu.

İlçenin Çampınar Mahallesinde yapılan tesiste 14 adet bungalov ev, 7/24 hizmet veren bir restoran, okçuluk eğitim alanı ve yürüyüş parkurları mevcut. Eko Turizm Tesisi toplam 40 yatak kapasitesine sahip.

Paintball sahası da bulunuyor

İlçede günlük güneşlik bir hava yaşanırken tesiste bir nevi Uludağ havası yaşamak mümkün.

Yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da birçok ziyaretçi ağırlamaya başlayan tesis, bu yıl yabancı konukların yeni yıl kutlamalarına da ev sahipliği yaptı.

3 farklı yürüyüş parkuru yer alan bulunan tesiste, eğlenmek isteyen ziyaretçiler için paintball sahası da bulunuyor.

Haber: Hayri Şen