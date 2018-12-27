Gümüşhane'de 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle dün okullardaki durumu yerinde görmek için Mithatpaşa İlkokuluna giden Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı.

Beraberindeki yetkililerle okuldaki incelemelerin ardından okul bahçesine çıkan Kaymakam Ekşi, miniklerin kar topu oynadığını gördü.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Ekşi'yi öğrenciler kar topu yağmuruna tuttu.

Ekşi ve protokol üyeleri ile öğrencilerin kar topu oynadığı görüntüler kameralara yansıdı.

Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, "Bizi görünce kar topu atmaya başladılar. Biz de onların sevinçlerine ortak olduk. Keyifli anlar yaşadık. Ortaya samimi ve sıcak görüntüler çıktı. Kar sevinçlerine ortak olmak için oyunlarına dahil olduk. Öğrencilerimizin yüzlerinde oluşan mutluluk bizler için her şeyden kıymetli" dedi.

Kaynak: AA