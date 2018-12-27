Bursa merkezden 40 kilometre uzaklıkta yer alan, karayolu ve teleferikle ulaşımın sağlandığı Uludağ'da, 15 Aralık'ta sezonun açılmasının ardından güvenlik önlemlerini artıran İl Jandarma Komutanlığınca, tatilcilere yönelik "Uludağ Milli Parkı Bilgi Broşürü" hazırlandı.

Kapağını da oluşturan ilk sayfasında, "Kaybolduğunuzda jandarma sizi bulur" ve "Güvenliğiniz için 24 saat görevdeyiz" notlarının bulunduğu broşürün iç kısmında, tatilcilere Türkçe ve İngilizce sıralanmış önemli bilgiler yer alıyor.

Para cezaları

Uludağ'ın krokisinin bulunduğu broşürün "Uludağ'da Yasak Olan Faaliyetler ve Uygulanacak Cezalar" başlığındaki uyarılar şöyle:

"5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesine göre kızak pisti dışında kızakla kayanlara, güzergah dışında kar motoru kullananlara, Milli Park Müdürlüğünden alan kılavuzu almadan izinsiz dağ ve doğa yürüyüşü yapanlar ile izinsiz kamp ve çadır kuranlara 259 lira para cezası uygulanacak. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na göre, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesi açısından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaktır."

Broşürde, cezaların 2018 yılı verilerine göre belirlendiği, 2019 yılında ceza miktarlarında değişiklik yapılması halinde güncel sayıların baz alınacağı belirtildi.

Bilgi broşürü

Bilgi broşürünün "Kaybolduğunuzda-When You Lost" başlığı altında ise şunlar söylendi:

"Lütfen sakin olun ve endişeye kapılmayın. Bulunduğunuz yerden ayrılmayın, bu noktaya bir işaret koyun, etrafta uyarı levha ve işaretlerinin olup olmadığını kontrol edin. Telefonla 112 Acil Servis'i arayarak kaybolduğunuzu ve yardım talebinizi iletin. Diğer bir yöntem ise IOS ve Android tabanlı bir cep telefonuna sahipseniz konum bilginizi, whatsapp uygulaması üzerinden sizinle irtibata geçen arama kurtarma görevlilerine gönderin. Kullandığınız cep telefonunun mesaj bölümünü bütün operatörlerce hizmet verilen NEREDEYİM ve ACİL yazıp 7777 veya 2222'ye gönderin. Gelen konum ve yer bilgilerini kurtarma ekiplerine iletin.

Sizinle irtibata geçen jandarma ve sağlık ekiplerinin talimatlarına uyun. Telefonunuzun şarjını bitirmemek için lüzumsuz görüşme yapmayın. Vücut ısınızı kaybetmemek için yorucu olmayan hareketler yapın. Geceyi arazide geçirmek zorunda kalırsanız bulunduğunuz noktadan fazla uzaklaşmadan kendinizi soğuktan koruyabileceğiniz bir alan bulun ve orada görevli personelin size ulaşmasını bekleyin. Hava kararmaya başlarken ateş yakma hazırlığı yapın mümkünse gece ateş yakın. Ateş yakmak, sizi ısıtacağı gibi korkuyu yenmenize yardımcı olacaktır."

Kolay ve zor pistler

Broşürde, Uludağ'da kayağa yeni başlayanlar için Yazıcı, Beceren ve Fahri pistleri önerilirken, profesyonel kayak yapanlara ise zor olan Kuşaklıkaya, Tutyeli, İtalyan, Cennetkaya -2 ve Karkay pistlerinde kayak yapmaları tavsiye edildi.

"Uluslararası Kayak Kuralları" başlığı altında da kayak veya snowboard'cuların başkalarını tehlikeye atmayacak ve yaralanmalarına sebep olmayacak şekilde davranması, kontrollü hareket etmesi istendi.

Kaynak: AA