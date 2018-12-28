Rafadan Tayfa, Kuzucuk, Kare, Keloğlan...

Bunlar TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden sadece birkaçı. Bu çizgi filmler yalnız Türk çocuklarının değil, dünya çocuklarının da gözdesi.

TRT Çocuk, Türkiye'den binlerce kilometrelerce ötedeki Afganistan'daki çocukların gönlünde de taht kurdu. Öyle ki Afgan çocukları TRT Çocuk sayesinde Türkçe öğreniyor.

Hümeyra, Baha, Aykız, Umid ve Muhammed Akif, Afganistan Şibirgan'dan 5 kardeş. Onlar da tam bir TRT Çocuk müdavimi. Oyunlarında çizgi film karakterlerini canlandıran kardeşler, düzgün Türkçesi ile de dikkat çekiyor.

Haber: Enes Polat

Kamera: Mustafa Tunç

Kurgu: Berkay Arslan