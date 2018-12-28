Ankara'daki gösteri öncesi hazırlıklar son aşamada. 60 kişiden oluşan orkestra, provalarını yaptı. Repertuvar 18 eserden oluşuyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, "Çok güzel bir yeni yıl konser repertuvarı hazırladık. Aryalardan başlıyor, dünyaca ünlü aryalardan. Napolitenlerden Azeri şarkılara, Türk Sanat Müziği parçalarına kadar harika bir repertuvar yaptık her zamanki gibi" dedi.

Yeni yıl konser hazırlıkları

Ankara'daki konserde orkestrayı İtalyan şef Antonio Pirolli yönetecek.

Klasik eserlerin yanında Türk eserleri de seslendirilecek

Eserleri, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'ın yanı sıra Eralp Kıyıcı, Feryal Türkoğlu ve Ezgi Karakay seslendirecek.

Ankara'daki konserler cuma ve cumartesi günleri düzenlenecek.

Sadece Ankara'da değil, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Samsun'da da konserler verilecek.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Tayfun Uslu

Kurgu: Gözde Açıksöz