Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kayak kızak ve snowboard keyfi için Kocaeli'de bulunan Kartepe'ye akın ediyor.

Bölgede Turizm İşletmeciliği yapan Muharrem Bucan, Kartepe'de snowboard yapmanın keyfini çektiği görüntülerle paylaştı.

Kartepe, İstanbul'a 1,5 saat mesafedeki tek kayak merkezi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 7/24 kar küreme tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğü için ulaşım sorunu yaşanmıyor.

Bölgedeki 50'ye yakın turistik tesiste konaklama imkanı sağlanıyor. 150'nin üzerindeki turistik işletmelerde ise yöresel lezzetler ziyaretçilere sunuluyor.

Haber: Halit Yılmaz