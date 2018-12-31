Jean-Jacques Savin, İspanya'ya bağlı El Hierro Adası'ndan Kanarya Adaları'na ulaşmak için varil şeklinde turuncu bir kapsül hazırladı. Amacı, sadece okyanus akıntılarıyla istediği yere ulaşmak.

Aylarca 3 metre uzunluğundaki varil için çalışan Savin, varilin reçine kaplı kontrplaktan yapıldığını, dalgalara ve balinalarının potansiyel saldırılarına karşı dayanıklı oluğunu söyledi.

450 kilogram ağırlığındaki kapsülün içinde mutfak, ranza ve depo içeren 6 metrekare yaşam alanı var.

Akıntıdaki izleri takip edilecek

Savin, okyanustaki balıkları görebilmek için varilin zeminine cam bir pencere yerleştirdi. Akıntıların onu Kanarya Adaları'na, yelken veya küreklere ihtiyaç duymadan taşıyacağını umuyor.

Jean-Jacques Savin ayrıca, yalnızlık üzerine yapılacak bir araştırmanın konusu olacak. Bu araştırmayı, Uluslararası Denizcilik Gözlemciliği Okulu yazarları yapacak.

Kaynak: AFP