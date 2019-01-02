Bayındır Köprüsü ve şelalesi, kümbetler, dev kitabeler, tarihten günümüze izler taşıyan mezarlar... Bitlis'in tarih kokan ilçesi Ahlat, beyaz örtüyle kaplandı.
Özellikle Selçuklu Mezarlığı'nda bulunan 8 bin 200 mezar taşı ve kitabeler, kar ile ayrı bir güzelliğe büründü.
Manzara havadan da görüntülendi. Ahlat, fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.
Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nın zirvesinde bulunan ihtişamlı heykeller de kar altında kaldı.
Nemrut'a tırmanan dağcılar heykelleri göremeden döndü.
Kaynak: TRT Haber