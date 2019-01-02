Kültür Sanat

Tarihi ilçe Ahlat kar yağışıyla güzel bir görünüme kavuştu

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:27 - Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:31

Bitlis'in Ahlat ilçesi birçok tarihi eseri ile bir açık hava müzesi. Tarihi ilçe kar yağışıyla da farklı bir güzelliğe büründü.

Bayındır Köprüsü ve şelalesi, kümbetler, dev kitabeler, tarihten günümüze izler taşıyan mezarlar... Bitlis'in tarih kokan ilçesi Ahlat, beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Selçuklu Mezarlığı'nda bulunan 8 bin 200 mezar taşı ve kitabeler, kar ile ayrı bir güzelliğe büründü. Manzara havadan da görüntülendi. Ahlat, fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nın zirvesinde bulunan ihtişamlı heykeller de kar altında kaldı. Nemrut'a tırmanan dağcılar heykelleri göremeden döndü. Kaynak: TRT Haber Etiketler: Kar yağışı Bitlis Ahlat açık hava müzesi

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.