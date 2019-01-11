Bem-Bir-Sen tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri İstanbul'da sahiplerini buldu.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katıldı.

Yıldırım, çalışan Gazeteciler Günü'nün bir kez daha kutladı.

"Darbe girişiminin bastırılmasına basın büyük katkı sağladı"

15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasında basının önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi:

"15 Temmuz darbe girişiminin def edilmesinde medyanın basının o gece çok güzel bir duruş sergilemesi, durumdan vazife çıkartarak teröristlere alçaklara karşı tek yürek tek yumruk olması bu alçak girişimin bastırılmasında da çok büyük katkı sağlamıştır."

"Önce millet, önce memleket diyerek bu yola çıktık"

Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını da değerlendirdi:

"31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayıyım. Önce millet önce memleket diyerek bu yola çıktık. Hep söylediğim bir şey var. Az konuşacağız daha çok dinleyeceğiz. Çünkü rabbimiz bize iki kulak bir ağız vermiş iki konuşun bir dinleyin diye onda bir hikmet var. Derler ki 3 şeyde hikmet var. Musa'nın asası babanın kesesi sözün kısası."

Fuat Kozluklu ve Sabahnur Sayılgan ödüle layık görüldü

Gecede daha sonra, İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde TRT'ye iki ödül birden verildi. TRT Haber'den Gece Bakışı'nın sunucusu Fuat Kozluklu ve TRT Haber Muhabiri Sabahnur Sayılgan ödüle layık görüldü.

Kaynak: TRT Haber