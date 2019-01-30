Yapımcı Mehmet Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sinema sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıyı değerlendirdi.

"Yeni sinema yasasıyla sinema ve dizi sektöründe en büyük engeller kalktı"

Diriliş Ertuğrul dizisinin de yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ, toplantıda bütün yapımcıların ortak bir kararda buluşmasının Türk sineması adına ümit verici olduğunu söyledi.

Bozdağ, Türk sinemasının geleceği açısından da önemli bir adım atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hem sektörün sorunları konuşuldu hem nasıl hareket edilmesiyle alakalı fikirler beyan edildi. Aslında sadece yasanın çıkması değil, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sayesinde sektörün geleceğini konuştuk. Cumhurbaşkanı'nın bu meseleyi ne kadar önemsediğini daha iyi görmüş olduk. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçişle beraber birçok meselenin çok kısa sürede halledilmiş olduğunu gördük. Bunu birçok yapımcı arkadaş da beyan etti."

Görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini belirten Bozdağ, "Hem Kültür ve Turizm Bakanı hem de Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz'ın büyük katkıları oldu. Biz bazı sorunlarımızı dile getirdik. Cumhurbaşkanımız da notlarını aldı ve ilgileneceğini söyledi" diye konuştu.

Mehmet Bozdağ, yapımlar için verilecek desteklerin de konuşulduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Zaten en önemlisi buydu. Cumhurbaşkanımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sinemacıların ortak bir sinerjide buluşması, dertlerinin hemen hemen aynı olması, Türkiye adına bütüncül bir fotoğraf ortaya koydu. Bundan sonra da yapımcılar kendi aralarında da fikir alışverişinde bulunacaktır. İlerleyen süreçte çok büyük işlere imza atılacağını düşünüyorum. Yeni sinema yasasıyla sinema ve dizi sektöründe en büyük engeller kalktı."

"Dizi ve sinema teşvikleri gündeme geldi"

Payitaht Abdülhamid dizisinin yapımcısı Serdar Öğretici de önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye geçtiklerini dile getirdi.

Sektörün her alanından isimlerin görüşmede yer aldığını vurgulayan Öğretici, şu değerlenirmeleri yaptı:

"Asıl konu sinema tartışmaları üzerine çıkarılan kanundu ama o kanunda sadece sinema değil, dizilerle ilgili düzenlemeler de var. O konular üzerinden bir konuşma da oldu. Malumunuz TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizimizin birçok ülkede hayran kitlesi oluştu. Bu ve benzeri dizilerin yurt dışında daha fazla ülkeye ulaşması, yapım kalitesini artırması çok önemli. Bu açıdan özellikle dizi ve sinema teşvikleri gündeme geldi."

Serdar Öğretici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Cumhurbaşkanımızın hem Kültür ve Turizm Bakanının, sektörün yanında olduğunu hissetmemiz ve onların dizi ve sinemaların kültür ihracı konusundaki etkisini görmesi açısından önemli bir buluşmaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkan kanunun kısa vadede bir çözüm sunduğunu, kalıcı bir çözüm için sektör ve bakanlığın birlikte yapacağı çalışmaların olacağını düşünüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı da bu konuyla ilgili çalıştaylar oluşturacağını söyledi. Dün kanun imzalandı ama asıl detaylar yönetmeliklerde olacak. Onunla ilgili de ayrıca çalışmalar yapılacak. Genel itibariyle başımızda sektörün etkisinden anlayan ve bu işlerin etkisinin farkında olan bir yönetim olması, bütün katılanları mutlu etti."

"Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin hızını ve gücünü göstermesi bakımından çok etkiliydi"

Oyuncu Şoray Uzun da imzaladığı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"dan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulunduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı'nın soğuk algınlığı kaynaklı hafif rahatsızlığına rağmen kendilerini kabul ettiğini anlatan Uzun, şunları söyledi:

"Yaklaşık bir saat süren bir görüşme oldu. Son derece sıcak bir atmosferde, samimi geçen bir görüşmeydi. Tabii bu kadar komedyenin olduğu bir ortamda karşılıklı espriler kaçınılmaz oldu. Bu kadar kısa sürede bu önemli yasanın çıkarılabilmesi, Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin hızını ve gücünü göstermesi bakımından çok etkiliydi."

Kaynak: AA