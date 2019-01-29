Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcileri ile görüştü.

Toplantıda, sinema sektöründen neredeyse tüm taraflar bir araya geldi.

Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Şahan Gökbakar, Çağrı Özeren, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Raci Şaşmaz, Bahadır Özener, Elif Dağdeviren, Şükrü Erol Avcı toplantıya katılan yapımcılar arasındaydı.

Toplantıda yer alan oyuncular arasında ise Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz, Onur Tan, Bahadır Özdener yer aldı.

Promosyon krizi görüşülüyor

Görüşmede, sinema sektöründe ücretler ve haklar konusundaki anlaşmazlıklar masaya yatırılıyor.

Yıllık hasılatı 900 milyon liraya yaklaşan, her geçen gün büyüyen Türk sinema sektöründe film yapımcıları ile Türkiye'deki 2 bin 939 sinema salonunun 905'inin sahibi işletmeci grup arasında kriz yaşandı.

Yapımcılar, bilet hasılatından kendilerine düşen payın yıllardır artmadığını, bunun sürdürülemez olduğunu savundu.

Salon işletmecilerinin patlamış mısır ve içeceğin ücretini müşteriden alarak, biletin esas payını düşük tuttukları iddiası promosyon krizinin kaynağı.

Yaşanan kriz üzerine de ilk olarak oyuncu ve yapımcı Yılmaz Erdoğan yeni filmini vizyona sokmaktan vazgeçtiğini sosyal medyadan duyurdu. Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar da, Erdoğan'ın ardından filmlerinin vizyona girmesinden vazgeçti.

Filmleri milyonlarca seyirciyle beyaz perdede buluşan Yılmaz Erdoğan, konuyu TRT Haber'de değerlendirdi.

Ardından da krizin çözümü için gözler Meclis'e çevrildi. Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayan dizi filmlerin desteklenmesi ve sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasını amaçlayan teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

"Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da, dizi film desteğinin yeni bir destek türü olarak eklenmesi sebebiyle "dizi film" tanımı yapılmasını öngörüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA