Köklü tarihi, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü ve kültür turizmindeki potansiyeli sayesinde ziyaretçilerin gözde merkezlerinden olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin, "Göbeklitepe Yılı" sayesinde bu sene turizmde altın yılını yaşaması bekleniyor.

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, "Geçen yıl sektör olarak yoğun bir dönem geçirdik. Bu yıl ise hareketliliğin daha da artmasını öngörüyoruz. Şu an nisan-mayıs ayları için otellerde yer bulmak zorlaşıyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Göbeklitepe Yılı" ile ilgili şunları söyledi:

"Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, hepsini birlikte düşünmek gerekiyor. Burada büyük bir kültürel miras, hazine var. Sandık açıldıkça ayrı bir güzellik, ayrı bir miras, tarih ve kültür çıkıyor."

Kaynak: AA