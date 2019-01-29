Heliski, kayakçıların helikopterle dağların zirvelerine çıkıp sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerden kaydıkları spor türü. Dünyada belli başlı yerlerde yapılıyor.

Türkiye'de ise bu spor, 2003 yılından beri Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Kayakçılar, Ayder Yaylası'ndan sabah erken saatlerde helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılıyor.

Gün boyunca Kaçkarların zirvelerinde ve eteklerinde bulunan yaylalarda kayak yaptıktan sonra akşam saatlerinde tekrar helikopterle konakladıkları yere dönen kayakçılar, bir hafta sonra yerlerini yeni gruba bırakıyor.

Kar kalitesi sporcuların memnuniyetini artırıyor

2019 yılı faaliyetlerine yaklaşık bir hafta önce başlayan sporcular ve belgeselciler, Türkiye'den memnun ayrılıyor.

Ayder Heliski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Kurt, yaptıkları faaliyetlerle Türkiye'nin turizmine değer katmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir sezon başlangıcı yaşadık. İlk olarak 20 kişilik Avrupalı sporcuları ağırladık. Özellikle Kanada'dan gelen belgeselciler son derece memnun kaldı. Kanada'da da bu spor yapılmasına rağmen hayranlıklarını gizleyemediler. Kaçkarlardaki kar kalitesi ve Avrupa'ya yakınlığı sporcuların memnuniyetini artırıyor."

Bu yıl için 240 sporcu rezervasyon yaptırdı

Kurt, sporcuların ilk programda verimli bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

"Geçen yılların aksine sporcular hava şartlarının iyi olması nedeniyle çok daha fazla kayma imkanı buldu. Havalar sporcuların istediği şekilde gidiyor. ikinci grubumuza hizmet vermeye başladık. Faaliyet yaptığımız bölgelerde çok kaliteli kar var."

Kurt, bu yıl için 240 sporcunun rezervasyon yaptırdığını, bölgeye gelen sporcuların karın kalitesini anlatması sayesinde bu sayının sezon sonuna kadar 300'e ulaşabileceğini söyledi.

Kaynak: AA