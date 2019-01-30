Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projenin ilk adresi Anadolu Medeniyetler Müzesi oldu. Hitit dönemi kutsal evliliklerinin resmedildiği İnandık Vazosu'nun hikayesi sahneye taşındı.

Müzede sergilenen İnandık Vazosunu inceleyenler, vazonun hikayesini de izleme fırsatı buldu. Umut Toprak'ın yönettiği oyunun müziklerini Nedim Yılmaz besteledi, koreografisini Nazlı Deren Kutluyıl hazırladı, kostümlerini ise Gazal Erten tasarladı.

Yaklaşık 20 dakika süren oyun izleyenlerden tam not aldı.

Telepinü Fermanı, Kibele Siyez Buğdayı

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Murat Volkan Benli, tiyatroların müzeler için özel projeler ürettiğini söyledi.

"İlk olarak Ankara'da başladık. Antalya, Adana ve İstanbul'daki müzeler için de özel projeler hazırlanıyor. Biz ilk olarak Anadolu Medeniyetler Müzesini seçtik."

Devlet Tiyatroları Ankara Müdürlüğü, İnandık Vazosu'nun yanı sıra, Telepinü Fermanı ve Kibele Siyez Buğdayı oyunlarıyla Ankara'da bulunan müzelerde oyunlarını sahneleyecek.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Sinan Kement

Kurgu: Yakup Emin Akgül