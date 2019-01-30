Çölde Av, Fransız ressam Felix-Auguste Clement'e ait 35 metrekarelik devasa bir tablo.

3 aylık bir çalışma yapan ve nakliyenin her aşamasını onlarca kez prova eden Milli Saraylar ekibi, tabloyu, önce rulo halinde ahşap koruma sandığı içerisine büyük bir titizlikle yerleştirdi.

Ardından yine aynı titizlikle kapalı kasa kamyonete koyulan devasa tablo, İstanbul'un Yeniköy semtindeki Sait Halim Paşa Yalısı'ndan eskort eşliğinde Resim Müzesi’ne nakledildi.

Büyüklüğü itibariyle dünyanın sayılı tabloları arasında gösterilen ‘Çölde Av’, Resim Müzesi’nde uygulanacak restorasyon işleminden sonra sanatseverlerle buluşacak.

Zengin bir tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar İdaresi, "Çölde Av" tablosunu bünyesine katarak sanat eserinin müze ortamında korunması, sergilenmesi ve tanıtılması yönünde önemli bir misyonu da yerine getirmiş oldu.

Kaynak: AA