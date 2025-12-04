İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir binayı yıktı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Beytüllahim'in Vadi el-Hummus bölgesinde buldozerlerle iki katlı bir yapıyı yerle bir etti.

İsrail askerlerinin yıkımı, yapının ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yıktığı belirtildi.

Beytüllahim'de en çok hedef alınan bölgelerden biri olan Vadi el-Hummus'ta İsrail, fanatik grupların Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da gasbettiği Filistin topraklarını genişletme amacıyla bölgenin topraklarına el koyuyor ve inşaatlara sıkı kısıtlamalar getiriyor.