Ankara
Dünya
AA 04.12.2025 14:12

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir binayı yıktı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle inşaat halindeki bir binayı yıktı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir binayı yıktı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Beytüllahim'in Vadi el-Hummus bölgesinde buldozerlerle iki katlı bir yapıyı yerle bir etti.

İsrail askerlerinin yıkımı, yapının ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yıktığı belirtildi.

Beytüllahim'de en çok hedef alınan bölgelerden biri olan Vadi el-Hummus'ta İsrail, fanatik grupların Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da gasbettiği Filistin topraklarını genişletme amacıyla bölgenin topraklarına el koyuyor ve inşaatlara sıkı kısıtlamalar getiriyor.

Batı Şeria İsrail
