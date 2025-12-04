Parçalı Bulutlu 10.3ºC Ankara
Dünya
AA 04.12.2025 14:07

Katil İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerini bombaladı

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyi bölgelerini havadan ve topçu atışlarıyla hedef aldı, binaları havaya uçurdu.

Katil İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerini bombaladı
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları güneydeki Refah ile Han Yunus kentlerinin doğu bölgelerini bombaladı.

Ayrıca kuzeydeki Beyt Lahiya beldesi de bir hava saldırısıyla hedef alındı.

Bu saldırılarla eş zamanlı Han Yunus’un kuzey ve doğu bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu, helikopterden ateş açıldı.

İsrail askerleri Gazze kentinin doğusundaki bazı ev ve tesisleri ise havaya uçurdu.

İsrail ordusunun atışlarından kentin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri de etkilendi, çevre bölgelerden patlama sesleri işitildi.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek, Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırısında ikisi çocuk 5 Filistinliyi öldürmüştü.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
