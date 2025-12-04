Meta, Avustralya'da 16 yaş altı çocukların hesaplarını kapatmaya başladı

10 Aralık'ta uygulamaya konulacak yasak kapsamında Meta, kasımdaki duyurusunun ardından bugün itibarıyla 16 yaş altı olduğunu tespit ettiği kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakma sürecine girdi.

Meta, Avustralya'da bu kullanıcıların yeni hesap açmasını da engellemeye başladı.

Meta sözcüsü yaptığı açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların Instagram, Threads ve Facebook'taki dijital içeriklerini indirebileceğini, 16 yaşına girmeden önce hesaplarının yeniden açılabileceğine dair bilgilendirileceklerini ve içeriklerinin "aynı şekilde geri yükleneceğini" belirtti.

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, yaptığı açıklamada, yaş doğrulama sisteminin mevcut hesapları filtrelemesinin zaman alacağını ancak düzenlemenin geri adım atılmadan uygulanacağını vurguladı.

Meta'nın verilerine göre, ülkede 13-15 yaşlarında yaklaşık 350 bin Instagram ve 150 bin Facebook kullanıcısı bulunuyor.

Yasak, Yüksek Mahkemede görüşülecek

Bu arada Avustralya'da 15 yaşındaki iki genç, düzenlemeye karşı Yüksek Mahkemede özel duruşma hakkı kazandı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, yasağın sosyal medyanın "zararlı özelliklerini hedef almadığı", bunun yerine 13-15 yaş aralığındaki gençlerin ifade özgürlüğünü geniş ölçüde kısıtladığı savunuldu.

Taraflar, konunun en erken Şubat 2026'da özel bir dava kapsamında görülmesi konusunda uzlaştı. Bu nedenle yasa, 10 Aralık'ta planlandığı şekilde yürürlüğe girecek.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.