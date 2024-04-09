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Kültür-Sanat
AA 09.04.2024 12:26

Sezon boyu müze ve ören yerlerinin saatleri uzatıldı

Turizm sezonu boyunca Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00'a kadar ziyarete açık olacak.

Sezon boyu müze ve ören yerlerinin saatleri uzatıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri turizm sezonu boyunca uzatıldı.

Bu kapsamda, Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ziyaret saatleri güncellemesine göre, İstanbul Havalimanı Müzesi ve Galata Kulesi saat 23.00'e kadar, Ayasofya Tarihi Müzesi, Van Akdamar Anıt Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ise saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

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Müze Kültür ve Turizm Bakanlığı
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