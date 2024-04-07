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TRT Haber 07.04.2024 21:42

Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk sinemasının önemli oyuncularından Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin, "Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilen sanatçının ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" dedi.

Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Koca, Alço'nun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandu:

"Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir’de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz."

 

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