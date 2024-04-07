Parçalı Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA-DHA 07.04.2024 21:35

Fenerbahçe sahadan çekildi, Süper Kupa maçı yarım kaldı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.

Fenerbahçe sahadan çekildi, Süper Kupa maçı yarım kaldı

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdulkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Fenerbahçe ise 19 yaş altı takımı oyuncuları Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Emirhan Arkuctu, Muhammet Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Kerem Kayaarası ve Görkem İbrahim Demirel ile sahada yer aldı.

Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu verecek.

Bu arada Galatasaraylı futbolcular, tribünlerdeki taraftarlarıyla sevinç gösterisi yaptı.

Fenerbahçe sahadan çekildi, Süper Kupa maçı yarım kaldı

Fenerbahçe 15 futbolcuyla geldi

Galatasaray mücadelesi için Şanlıurfa'ya gelen Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nda 15 futbolcu yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde sahaya çıkan 11 kişinin yanı sıra yedek kulübesinde ise 4 kişi bekledi.

Fenerbahçeli futbolcular, kamp yaptıkları otelde yemek yedikten sonra 11 Nisan Stadyumu'na geçti.

Galatasaray'dan Süper Kupa paylaşımı
Galatasaray'dan Süper Kupa paylaşımı

Bakan Bak da maçı takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı takip etmek için 11 Nisan Stadyumu'na geldi.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte takip etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarların yanına gitti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın başlamasından önce protokol tribünün yanında bulunan Fenerbahçe taraftarlarının yanına gitti.

Koç, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları arasında tribüne indi.

Galatasaray taraftarları ise Ali Koç'a tezahüratlarla tepki gösterdi.

Galatasaray çift kale maç yaptı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından sahada çift kale maç oynadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:21
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İsyan etme noktasına geldik
22:23
İsrail: Han Yunus'tan Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildik
22:12
Galatasaray'dan Süper Kupa paylaşımı
22:02
Bakan Koca'dan Sağlık Haftası paylaşımı
21:42
Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
21:29
Husiler: İngiltere ve İsrail'e ait gemileri vurduk
Antika meraklıları Ayrancı Pazarı'nda buluşuyor
Antika meraklıları Ayrancı Pazarı'nda buluşuyor
FOTO FOKUS
Bayraktar KALKAN DİHA'nın testleri başarıyla sürüyor
Bayraktar KALKAN DİHA'nın testleri başarıyla sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ