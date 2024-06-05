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Kültür-Sanat
TRT Haber 05.06.2024 18:35

Seyyahın Düşü sanatseverlerle buluşuyor

Ressam ve Yazar Ayşenur Bağlı tarafından Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan 'Seyyahın Düşü' sergisi, 1-9 Haziran tarihleri arasında Tayyare Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

Seyyahın Düşü sanatseverlerle buluşuyor

Ressam ve Yazar Ayşenur Bağlı’nın ikinci resim sergisi Bursalı sanatseverlerle bir araya geliyor. 1-9 Haziran 2024 tarihleri arasında sergilenecek sergi bir seyyahın düş dünyasını aktarıyor. Sergide Türkiye’nin önemli turistik mekanlarının yanı sıra natürmort eserler de yer alıyor.

Osmanlı gezgini Kapadokya'da

Seyyahın Düşü isimli sergide bir yanda Kapadokya’da balonları seyreden bir Osmanlı beyefendisinin resmini görürken diğer yanda Pamukkale Travertenlerinde sema gösterisi yapan Semazenler dikkat çekiyor.

"Türkiye'yi hayal ettim"

Bağlı, sergisi için "Türkiye’nin en ilgi çekici mekanlarına zamandan bağımsız karakterler ekleyerek başka bir evren kurguladım. Örneğin Kapadokya’da geçen eserimde bir Osmanlı gezginini görüyoruz. Kafasında fesi, elinde bastonuyla yanındaki arkadaşına balonları işaret ediyor. Diğer yandan Bursa Koza Han’da geçen eserimde Osmanlı döneminde yaşamış bir hanımefendiyi kitap okurken seyrediyoruz. Üzerinde dönemi işaret eden mavi bir elbisesi var" açıklamasını yaptı.

Seyyahın Düşü sanatseverlerle buluşuyor

Tiamat'ın Kolyesi söyleşisi

Yakın zamanda Tiamat’ın Kolyesi isimli fantastik-macera türündeki romanını okuyucuyla buluşturan Bağlı, festival kapsamında 9 Haziran Pazar günü, 13.00’da düzenlenecek söyleşi programıyla edebiyat severlerle bir araya gelecek.

Bursa İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşecek “Ayşenur Bağlı ile Fantastik Roman Okumaları: Tiamat’ın Kolyesi” isimli söyleşi ücretsiz olacak.

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