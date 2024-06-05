Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 25 Mayıs'ta entübe edilen Aşk-ı Memnu dizisinde "Şayeste" karakterine hayat veren oyuncu Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetmişti.

Usta oyuncu için Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri, Karanfil'in yeğenleri Aslı Karanfil, Elif Karanfil ile eş ve çocukları kabul etti.

Törene, aile üyelerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Hülya Koçyiğit, oyuncu Pınar Altuğ ve sevenleri katıldı. 1968 yılında Ses dergisinin yarışmasında 3. olmasının ardından kariyerine başlayan ve başta Keloğlan, Mavi Boncuk gibi Yeşilçam filmlerinde, Aşk-ı Memnu ve Çocuklar Duymasın gibi önemli dizilerde rol alan Fatma Karanfil'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Kanserin 1,5 ayda tamamen yayıldığını öğrendik"

Taziyeleri kabul eden yeğeni Elif Karanfil, "Kanser hastalığı vardı, o nüksetmiş ancak hiçbir belirti vermemişti. Son 1.5 ayda kanserin tamamen yayıldığını öğrendik. Bugün de buradayız maalesef. 1.5 aylık bir süreçte, önce tetkikler sonra hastane, yoğun bakım, entübe edildiğini hepiniz biliyordunuz zaten. 10 gün içerisinde de maalesef kaybettik" diye konuştu.

"Pırlanta gibi bir insandı"

Çocuklar Duymasın dizisinde birlikte rol aldığı Fatma Karanfil’i son yolculuğunda yalnız bırakmayan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Çok üzgünüz, bu değerlerimizi tek tek kaybediyoruz. Bir de yakın tanıdığım biriydi Fatma abla. Birlikte uzun süre çalıştık. 'Çocuklar Duymasın'da birlikte çalıştık. Dominant teyzenin annesini oynuyordu ve çok gülüyorduk. Yani pırlanta gibi bir insandı. Çok profesyonel, çok neşeli, hayat dolu, örnek bir oyuncuydu" dedi.