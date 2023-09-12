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Kültür-Sanat
AA 12.09.2023 15:52

Savatra Antik Kenti'nde 1800 yıllık sunak bulundu

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'nde bulunan Savatra Antik Kenti'nde sunak ortaya çıkarıldı.

Savatra Antik Kenti'nde 1800 yıllık sunak bulundu
[Fotograf: AA]

Antik kentteki kazı çalışmaları, Savatra Antik Kenti Bilimsel Danışmanı ve Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. İlker Işık'ın başkanlığında devam ediyor.

Kazılarda, milattan sonra 2'nci veya 3'üncü yüzyıldan kaldığı öngörülen, yaklaşık 1800 yıllık olduğu öğrenilen sunak bulundu.

Savatra Antik Kenti'nde 1800 yıllık sunak bulundu

Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya-Karatay-Yağlıbayat, Savatra Antik Kenti kazılarımızda, MS 2-3'üncü yüzyıla tarihlendirilen, üç tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak ortaya çıkarıldı."

Öte yandan tarih eserin, bakım ve onarım çalışmalarının ardından Konya Arkeoloji Müzesi'ne götürüleceği öğrenildi.

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