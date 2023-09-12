İşkencelerle anılan Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

Eski Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi, 12 Eylül darbesinin ardından askeri cezaevi olarak kullanıldı, adı Türkiye'de işkence ve insan hakları ihlalleriyle duyuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de kenti ziyareti esnasında cezaevinin boşaltılacağını duyurdu.

2022 yılının ekim ayında, Adalet Bakanlığı boşaltılan cezaevinin anahtarını Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devretti. TRT Haber, işkencelerle anılan o cezaevine girdi.

Anı ve etnografya müzeleri kazandırılacak

Cezaevinde çalışmalar Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. İlk etapta lazer tarama yöntemiyle belgeleme çalışmaları tamamlandı.

Hazırlanan projeyle cezaevine anı ve etnografya müzeleri kazandırılacak.

Müzede, darbeler ve insanlık onuruna karşı işlenen suçların bir daha yaşanmaması adına farkındalık yaratmak amacıyla mekanlar oluşturulacak.

Mahkumların yaşam alanlarında canlandırmalar yapılacak.

3 Eylül 2024'de tamamlanması hedefleniyor

17 bin metrekarelik kapalı alanda müzeler, sergi salonları, kütüphane, tiyatro ve sahne sanatları salonu ile atölyeler yer alacak.

Cezaevi gelecek nesiller için bir yaşam alanına dönüştürülecek, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çalışmaların 450 gün süreceği ön görülüyor. Projenin 3 Eylül 2024'de tamamlanması hedefleniyor.