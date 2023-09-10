Depremde hayatını kaybeden Yağmur’un sesi, Türk Yıldızları Senfoni Orkestrasını gözyaşlarına boğdu

Konserden sahneye çıkan Antakya Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Sezgin Suna gözyaşları içerisinde 6 Şubat depreminde hayatın kaybeden 11 yaşındaki öğrencisi Yağmur’un depremden 2 gün önce gönderdiği ses kaydını dinletti.

Orkestra ekibi ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilen Opus Müzik Festivali’nin son gününde Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğin de konser verdi.

Konser alanı saatler önce yüzlerce sanatsever ve tatilci akın etti.

Orkestra Şefi Murat Cem Orhan'ın yönettiği konserde soprano Burcu Hancı, Türk caz sanatçısı Jülide Özçelik, tenor Şenol Talınlı ve opera sanatçısı Burak Bilgili sahne aldı.

Gözyaşları içerisinde anlattı

Festivale konuk sanatçı olarak gelen, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Sezgin Suna, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrencisi Yağmur’dan bahsetti.

Depremden 2 gün önce kendisine öğrencisi yağmurun bir ses kaydı gönderdiğini ve koroda seslendirmesini istediği bir şarkının olduğunu söylediğini açıkladı.

Ses kaydını sahneden izleyenlerle paylaşınca birçok izleyici gözyaşlarını tutamadı.

Suna ise Yağmur’u anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmasının ardından opera sanatçısı Burak Bilgili birlikte Manastır Türküsünü seslendirdi.