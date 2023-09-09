Zoom Ödülleri'nin sahipleri belli oldu: En çok ödülü TRT kazandı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri yarışması 27 yaşında...

Yarışmaya Türkiye ve Azerbaycan'dan katılan 185 haber görüntüsü değerlendirildi.

Dereceye giren haber görüntüleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

TRT Haber'den 6 eser ile bir program ödül almaya hak kazandı.

Ödüller

Serbest haber kategorisinde "Bir Milletin Uyanışı" isimli haber ile kameraman İhsan Kırkbeşoğlu ile muhabir Duygu Özdemir ödüle layık görüldü.

Dron haber kategorisinde kameraman Seyit Taşdelen "İlk Uçuş" eseriyle ödül kazandı.

Dron serbest kategorisinde kameraman Mikail Sevinç ödül aldı.

Kameraman İhsan Kırkbeşoğlu ile Muhabir Sabahnur Sayılgan Kulak dizi haber kategorisinde ödüle hak kazandı.

Canlı yayın ve haber bağlantıları kategorisinde kameraman Aykut Olgun ile Muhabir Emre Yüncü ödül aldı.

Tören Bakü'de düzenlenecek

Muhabir Hüseyin Atmiş, Kameramanlar Fatih Ayaz ve Uğur Bulut Çevre Özel ödülüne layık görüldü.

TRT Haber'in 'Gönül Dağı' programı yapımcısı Ferhat Yalçıner de ödül kazanan isimler arasında.

TRT World'den kameraman Hamdullah Hakan Hocaoğlu da haber program kategorisinde ödül aldı.

Ödül töreni, Türkiye ve Azerbaycan medyasından habercilerin katılımıyla 26 Eylül'de Bakü’de düzenlenecek.